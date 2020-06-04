وكالة الأنباء السورية: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء ريف محافظة حماه المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/6/4 10:45 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/6/4 10:45 م بتوقيت أبوظبي

تصدت قوات الدفاع الجوي السورية، الخميس، لهجوم إسرائيلي في أجواء ريف محافظة حماة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وقالت (سانا) إن مقاتلات إسرائيلية حلقت فوق لبنان لضرب أهداف بمحافظة حماة في الشمال الغربي. ويمثل الهجوم الإسرائيلي الثالث خلال 3 أشهر؛ حيث أسقطت الدفاع السورية عددا من الصواريخ في سماء تدمر وذلك في 21 أبريل/نيسان الماضي. وقبلها بنحو أسبوع، تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء محافظة حمص وسط البلاد، ضمن مئات الهجمات الإسرائيلية على هذا البلد.

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