كتب: باسل الحلواني
أكد محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG، وكلاء علامة ساوإيست في مصر، أن تسليم الدفعة الثانية من سيارات "ساوإيست"، سيكون خلالالأيام القليلة القادمة.
قال "فرج"، إن 25% من شركة ساوإيست أوتو، مملوكة لمجموعة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية.
وكانت مجموعة IFG، قد سلمت الدفعة الأولى من سيارات ساوإيست، التي تتوافر في مصر بطرازين "DX3"، و"DX7"، بفئتين لكل منهما.
ووفقاً لوكيل "ساوإيست"، فإن السيارة DX3، تتوافر بسعر 239900 جنيه للفئة الأولى، و275 ألف جنيه للفئة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فرج: "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية تمتلك 25% من "ساوإيست أوتو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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