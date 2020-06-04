بي ام دبليو الفئة السابعة تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – بي ام دبليو الفئة السابعة هي أفخم سيارة لدى الصانع الألماني، لذا حرصاً منها على تقديم خيارات متنوعة للعملاء، قامت الوفاق لتأجير السيارات بضمها لأسطولها. التصميم تتمتع الفئة السابعة 2020 بمظهر جريء عبر شبك أمامي ضخم، مصابيح أمامية حادّة، مصابيح خلفية متصلة عبر شريط ضوئي. الداخلية أناقة المقصورة منقطعة النظير بفضل التصميم الانسيابي والخامات فائقة الجودة، كما أنها توفر أقصى هدوء وراحة ممكنة لجميع الركاب مع نظام صوتي محيطي هارمان كاردون، إضاءة LED داخلية. التقنيات كشف النقاط العمياء

كاميرا 360 درجة

شاشة معلومات ترفيهية لمسية 10.25 بوصة

عدادات رقمية 12.3 بوصة

شاشة ترفيه خلفية 10 بوصة

نقطة واي فاي

شحن لاسلكي للجوال

نظام التحكم بالإيماء

الركن عن بعد

قدرات الرؤية الليلية المحركات تستمد السيدان الألمانية الفاخرة طاقتها عبر محرك 3 لتر 6 سلندر بقوة 326 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر. Advertisements هذا ويمكنك طلب بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، كما يمكنك الحصول على خدمات الصيانة من الشركة مثل تغيير زيت محرك سيارتك عند باب بيتك. موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا رقم الحجز: 920002909 تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور

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