أشياء عليك التفكير بها عند شراء سيارة مستعملة

الخليج ٣٦٥ نت – يفضل كثير من الأشخاص شراء السيارات المستعملة من أجل توفير الأموال، لكن لعدم وجود الخبرة الكافية يتعرض بعضهم للخداع من قبل البائعين، مما يجعل صفقة السيارة المستعملة أكثر تكلفة من السيارة الجديدة.

لذا خلال السطور القادمة نقدم لكم نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة لعدم التعرض للخداع من قبل البائعين.

تاريخ السيارة

يعد فحص أوراق السيارة ومعرفة تاريخها من أهم الأمور عند الشراء لتحديد سعرها، حيث يجب معرفة ملاك السيارة السابقين، وهل هو مالك واحد أم تعدد مرات بيعها، وهل تم استخدامها كسيارة أجرة أو تأجير، وذلك لتجنب اقتناء سيارات رديئة بسعر مرتفع.

التأكد من صحة قراءة العداد

انتشر في الفترة الأخيرة التلاعب في قراءة عداد السيارة من قبل بعض البائعين من أجل إظهار السيارة بصورة أفضل وأقل استهلاكاً من واقعها، ليحصل على سعر بيع أعلى مما تستحق، لذا يجب التحقق من صحة قراءة العداد.

عرض السيارة بأسعار مرتفعة

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يحاول كثير من التجار والبائعين عرض سياراتهم بأسعار أعلى مما تستحق، بهدف تحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة، لذا يجب مقارنة سعر السيارة مع السيارات من نفس الطراز والمواصفات، لشرائها بسعر عادل.

إخفاء المشاكل والأعطال في السيارة

يقوم بعض التجار بإخفاء العيوب والمشاكل في سيارتهم عند البيع، كما أن بعض السيارات قد تكون تعرض لحوادث جسيمة أدت إلى أضرار كبيرة فيها، لذا قبل الشراء يجب فحص السيارة جيداً لدى مركز متخصص لعدم التعرض للخداع.

مواصفات غير أصلية

تختلف أسعار السيارات وفقاً للفئة الخاصة بالسيارة، ويلجأ بعض قائدي السيارات إلى رفع مستوى سياراتهم بإضافات على السيارة غير أصلية لمساواتها بالفئة الأعلى، ويطالب بأسعار مرتفعة، لذا يجب توخي الدقة عند تقييم هذه السيارات، حيث أن المواصفات المضافة على للسيارة هي بالتأكيد أقل سعراً و جودةً من المواصفات الأصلية.