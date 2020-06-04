أشهر 5 نجوم هوليوود احترفوا سباقات السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – نشر موقع “هوت كارز” المتخصص في أخبار السيارات، قائمة بأشهر 5 من نجوم هوليوود احترفوا سباقات السيارات بجانب عملهم بالتمثيل، حيث عرفوا بعشقهم قيادة السيارات وخاضوا العديد من سباقات السيارات العالمية.

ونستعرض هنا اليوم قائمة الممثلين العالميين الذين شاركوا في سباقات السيارات.

1- باتريك ديمسي

يعتبر نجم هوليوود “باتريك ديمسي” والذي قام ببطولة المسلسل الشهير Grey’s Anatomy، من أشهر الممثلين الذين شاركوا في العديد من السباقات، وكان أبرزها سباق لو مان 24 ساعة، وشارك في هذا السباق الشهير في عام 2015.

2- روان اتكينسون

ضمت القائمة النجم البريطاني الشهير “روان اتكينسون”، والذي جسد شخصية “السيد بين” في الكثير من الأعمال، وشارك اتكينسون في العديد من سباقات السيارات، مستخدما طرازات مختلفة مثل مكلارين F1 و رينو تربو 5.

3- جيمس دين

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يعد نجم هوليوود الراحل “جيمس دين” من أشهر عشاق سباقات السيارات، وبدأ دين حبه لسباقات السيارات بعد فيلمه الشهير Rebel Without a Cause الذي طرح في عام 1955، ولقد توفي خلال قيادته لسيارته البورش فئة 550 سبايدر.

4- إيريك بانا

عرف عن النجم العالمي إيريك بانا الشهير بأدواره في أفلام مميزة مثل Troy، بحبه الشديد لسباقات السيارات، وهو يعتبر متسابق “رالي” محترف حيث شارك رسميا في مختلف السباقات التي تقام بأستراليا، مثل كأس بورش لسباقات الرالي، مستخدما سيارته الرياضية المعدلة من طراز 1974 Ford XB Falcon.

5- تيم آلن

هو أحد نجوم هوليوود الذي اشتهر بأداء أدوار الكوميديا، ومن أعماله الشهير تجسيده شخصية “باظ يطير” في أفلام الرسوم المتحركة “توي ستوري”.

ولقد شارك آلن في العديد من سباقات السيارات العالمية، ومن أبرز هذه السباقات سباق “دايتونا” 24 ساعة في دورته لعام 1997، وحل بالمرتبة الـ58 وسط منافسة 80 سيارة.