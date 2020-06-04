“بالفيديو” شروط ركوب المسافرين للقطارات بالمملكة في ظل الكورونا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “بشار المالك” الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن اشتراطات ركوب القطارات بالمملكة في ظل الكورونا، وذلك خلال لقائه مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة السعودية.

حيث أجاب السيد “بشار المالك” على سؤال الإعلامي “خالد العقيلي” حول وجود فئة من الركاب لا يسمح لهم بركوب القطار لأسباب احترازية، وقال إنه لن يسمح بركوب القطار إلا لمن تجاوز المراحل المتعددة من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد “المـالك” أن أي شخص لا يُعطي الإجابات الكافية لمجموعة من الأسئلة تتعلق بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مخالطة مصاب أو السفر خارج المملكة خلال 14 يوماً ماضية، لن يسمح له بالركوب.

وبيّن “المـالك” أن المطاعم داخل القطارات مغلقة، لكن خدمة تقديم الوجبات متاحة للراكب وهو في مقعده لتقليل حركة الركاب، مشيراً إلى أن نوعية الأطعمة والمشروبات المقدمة تغيّرت فلن يتم تسخين الوجبات وستكون مقتصرة على الأطعمة المغلفة.