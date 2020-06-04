مازدا 3 قد تحصل على نسخة تيربو عالية الأداء

الخليج ٣٦٥ نت – 2013 كان آخر عام توفرت فيها نسخة “مازدا سبيد” بشاحن تيربو لموديل مازدا 3، وبينما ليس من المتوقع عودة النسخة الرياضية، أشارت تقارير جديدة إلى عودة محتملة لخيار التيربو لموديل 2021.

التقارير نقلت عن مصادر غير معلن عنها أن وكالات مازدا العالمية تستعد للحصول على نسخة مازدا 3 تيربو للسيدان والهاتشباك، مع توفر التيربو لنسخ الدفع الكلي فحسب، وغالباً مع الجير الأوتوماتيكي فحسب كذلك.

مع ذلك هذه ليست معلومات مؤكدة بعد، وقد رفضت مازدا التعليق على الأمر للوقت الحالي.. ولكن من المنطقي أن تهتم مازدا بتقديم سيارات سيدان وهاتشباك أكثر قوة مع انسحاب فورد وجنرال موتورز من هذه الفئات الرياضية، لتتبقى خيارات محدودة في الأسواق حالياً مثل هيونداي فوليستر وهوندا سيفيك تايب آر وتويوتا GR كورولا القادمة.

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