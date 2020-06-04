خضوع جميع الدراجات النارية بالمملكة للمقاييس البيئية الصحيحة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن جميع الدراجات النارية بالمملكة خاضعة للمقاييس البيئية الصادرة عن الهيئة.
وتشتمل هذه المقاييس البيئية على انبعاثات السيارات ومستويات الضوضاء، وأشارت الهيئة إلى أن فرق التفتيش التابعة لـها تقوم بمخالفة هذه الدراجات حال تجاوزها للمقاييس البيئية المحددة.
والجدير بالذكر أن الحد الأقصى لمستوى الضوضاء المسموح به للدراجات النارية بالمملكة، كما يلي:
- 75 ديسبيل لمحرك أصغر من أو يساوي 80 سي سي.
- 77 ديسبيل لمحرك 80 سي سي إلى 175 سي سي.
- 80 ديسيبيل لمحرك فوق 175 سي سي.
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