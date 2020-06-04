مرسيدس CLS 2021 تحصل على تحديثات طفيفة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن CLS كلاس 2021 ببعض التحديثات وألوان فضية جديدة وتحديث معتبر لنظام المعلومات الترفيهية 12.3 إنش لتسهيل التحكم فيه عبر الشاشة اللمسية، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش كذلك.

كما أضافت مرسيدس تقنيات سلامة جديدة مثل مساعد الكبح بشكل قياسي، مع استمرار المحركات كما هي لتشمل محرك 6 سلندر 3.0 لتر بقوة 362 حصان وعزم 500 نيوتن.متر وتسارع إلى 96 كم\س في 5.1 ثانية.

نظام الدفع الرباعي 4Matic سيؤدي لتحسين التسارع إلى 4.8 ثانية، بينما نسخة AMG تصل قوتها إلى 429 حصان وعزم دوران 581 نيوتن.متر وتسارع إلى 96 كم\س في 4.4 ثانية، مع جير أوتوماتيكي 9 سرعات لجميع النسخ.

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لم تكشف مرسيدس عن الأسعار بعد، مع العلم أن الأسعار الأمريكية لـ CLS الحالية تبدأ من 69,950 دولار (263,000 ريال)، بينما نسخة AMG تبدأ من 81,200 دولار (305,000 ريال)، وقد نرى زيادة محدودة للأسعار عند انطلاق الموديل الجديد في نهاية 2020.