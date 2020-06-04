استدعاء 2,586 سيارة نيسان “ماكسيما وباثفايندر” لخلل في نظام مانع انغلاق المكابح

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 2,586 سيارة نيسان طراز “ماكسيما وباثفايندر” موديلات 2016- 2019، مع ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.
وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل في نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل، ما يزيد من احتمالية نشوب حريق، وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار إضاءة ضوء تحذير نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) أكثر من 10 ثوانٍ بعد بدء تشغيل المحرك، لابد من التوقف فوراً عن قيادة السيارة والاتصال بالشركة.
ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى التواصل مع شركة نيسان عن طريق الرقم المجاني الخاص بها؛ حيث ستتكفل الشركة بنقل السيارة إلى أقرب مركز صيانة وإجراء الاصلاحات اللازمة لها وإعادتها للمستهلك مجاناً دون تحمل أي تكاليف.
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