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بعد تراجعها 20 ألف جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة لـ"بيجو 5008"

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كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، وكيل علامة بيجو في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها متعددة الاستخدامات SUV بيجو

5008، بقيمة 20 ألف جنيه، على مختلف فئات السيارة التي تتوافر في السوق المحلية بـ 5 فئات من التجهيزات.

ويوضح الجدول التالي أسعار الفئات الـ5 بعد الخصم:

الفئة السعر

ACTIVE

520 ألف جنيه

Allure

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555 ألف جنيه

Allure+

 

595 ألف جنيه
GT Line 645 ألف جنيه
GT-LINE limited edition 695 ألف جنيه

 

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