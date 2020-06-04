كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، وكيل علامة بيجو في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بيجو5008، بقيمة 20 ألف جنيه، على مختلف فئات السيارة التي تتوافر في السوق المحلية بـ 5 فئات من التجهيزات.
ويوضح الجدول التالي أسعار الفئات الـ5 بعد الخصم:
|الفئة
|السعر
|
ACTIVE
|520 ألف جنيه
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Allure
|555 ألف جنيه
|
Allure+
|595 ألف جنيه
|GT Line
|645 ألف جنيه
|GT-LINE limited edition
|695 ألف جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجعها 20 ألف جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة لـ"بيجو 5008" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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