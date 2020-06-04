كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، وكيل علامة بيجو في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بيجو 5008، بقيمة 20 ألف جنيه، على مختلف فئات السيارة التي تتوافر في السوق المحلية بـ 5 فئات من التجهيزات. 5008، بقيمة 20 ألف جنيه، على مختلف فئات السيارة التي تتوافر في السوق المحلية بـ 5 فئات من التجهيزات. ويوضح الجدول التالي أسعار الفئات الـ5 بعد الخصم: الفئة السعر ACTIVE 520 ألف جنيه Allure Advertisements 555 ألف جنيه Allure+ 595 ألف جنيه GT Line 645 ألف جنيه GT-LINE limited edition 695 ألف جنيه

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجعها 20 ألف جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة لـ"بيجو 5008" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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