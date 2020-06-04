مبيعات السيارات في زمن كورونا.. الأسوأ مضى

شهد شهر مايو المنقضي انتعاشة مبشرة لسوق السيارات بعد أن كشفت عدد من الشركات عن زيادة نسبية في معدلات مبيعاتها خلال الشهر تشهدها للمرة الأولى منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذلك حسبما ذكر موقع "كار أند درايفر"، الذي أفاد بان مبيعات شهر مايو، شهدت تحسن في بعض شركات السيارات التي أعلنت عن معدلات مبيعاتها مقارنة بما مرت به في أبريل ومارس السابقين.

وأوضح الموقع أن أعلى شركة من ضمن الشركات التي أعلنت عن معدلات مبيعاتها في مايو، شركة تويوتا اليابانية، التي كشفت عن أن مبعياتها تحسنت بنسبة 12.7% في شهر مايو، عن ما كانت عليه في شهر أبريل.

وأوضح الموقع أن معدل الزيادة في المبيعات بتويوتا تراوح ما بين 8.2% و 10.3% كنسبة تصاعدية، وذكر أن الفضل في ذلك يرجع بالمقام الأول لمبيعات شاحنات تويوتا من موديلات 4Runner و Tacoma و Tundra.

ونقل الموقع تصريحات لـ "جسيكا كالدويل"، المديرة التنفيذية لمركز Edmunds لاحصائيات السيارات، والتي قالت أن شهر أبريل مثل أوصل مبيعات السيارات على مستوى العالم للقاع، وشهد تارجع في مبيعاه غالبية الشركات الكبرى مثل فورد وجنرال موتورز وفيتا كرايسلر بنسبة تصل لـ 30%.

وتابعت جسيكا بقولها أن الأسوء قد مضى، ويمكن أن نقول أن سوق السيارات عاد للانتعاش من جديد، وفي طور التعافي.

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ورغم ذلك، كان نسب مبيعات غالبية الشركات في تراجعها فادحة خلال شهر مايو، ولكن بالمقارنة السنوية، بين ما هي عليه الآن وما كانت عليه في مايو 2019، والسبب في ذلك كان كورونا.

المصانع تعود

وساهم على التحسن النسبي في مبيعات السيارات خلال شهر مايو، عودة غالبية مصانع السيارات بالولايات المتحدة للعمل من جديد خلال الشهر، إذ شهد مايو عود افتتاح 12 ماركة كبرى لمصانعها بأمريكا.

وهي كل من شركة بي إم دبليو، التي أعادة فتح مصنعها في مدينة "سبارتنبرج" التابعة لولاية كارولاينا الجنوبية والمتخصص في صناعة السيارات من فئة SUV مثل موديل X5 و X6 بداية من الرابع من مايو الماضي.

وشركة فيات كرايسلر، أعادت فتح مصانعها بالولايات المتحدة، بداية من يوم 18 بولاية ميتشجان، في حين أستئنفت عمليات التصنيع في الأول من يونيو الجاري.

وشركة فورد أعادت فتح مصانعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ يوم 11 مايو، واستمرت في اعادة فتح المصانع على مدار الشهر، حيث افتتحت مصانعها بولاية ميتشجان بداية من يوم 18 مايو، ثم مصنعها في مدينة "أوك فيل" في يوم 25 مايو.

ومجموعة شكرات جنرال موتورز، أعادت افتتاح مصانعها بداية من يوم 18 من مايو الماضي، بولاية ميتشجان، وبدأت عمليات التصنيع بالاستئناف بمصانعها منذ 26 من مايو.

وأيضا كل من شركة هوندا اليابانية التي اعادة فتح مصانعها بأمريكا بداية من 11 مايو، وهيونداي – كيا أعادة فتح مصانعها بداية من 4 مايو، ومرسيدس في الرابع من مايو أيضا قامت باستئناف العمل بمصانعها.