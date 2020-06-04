الإمارات تجري 54 ألف فحص كورونا وتعلن شفاء 419 إصابة المزيد

الخليج 365الخميس 2020/6/4 04:02 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء أكثر من 54 ألف فحص كشفت عن 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء أكثر من 54,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وذكرت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع الإجمالي إلى 37,018 حالة.
كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 273 حالة.
ولفتت إلى شفاء 419 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 19,572 حالة.
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