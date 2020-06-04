قطر تسجل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة المزيد

الخليج 365الخميس 2020/6/4 03:58 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت قطر، الخميس، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في 24 ساعة.
وذكرت وزارة الصحة القطرية أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 63741 حالة.
وقالت الوزارة أنه لم يتم تسجيل وفيات اليوم ليستقر العدد عند 45 حالة وفاة.
كما أشارت إلى تسجيل 1926 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 39468 حالة.
ولفتت إلى فحص 4649 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 241086 حالة.
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