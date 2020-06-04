الكويت: 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت الكويت، الخميس، عن تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 238 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 29 ألفا و921 حالة.

وأوضحت أن جميع الحالات الجديدة أصيبت بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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وذكرت الوزارة الكويتية أن من بين الحالات الجديدة 177 كويتيا، و99 هنديا، و86 بنغاليا، و84 مصريا، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأشارت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 184 حالة، وتم اجراء 2721 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 306 آلاف و6 مسحات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة، و710 إصابات بفيروس كورونا المستجد.