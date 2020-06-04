إيران تسجل 59 وفاة و3574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الخميس 2020/6/4 01:40 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/6/4 01:40 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت إيران، الخميس، عن تسجيل 59 وفاة جديدة و3574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.

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