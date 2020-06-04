أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 يونيو 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية تراجعها اليوم الخميس، بعد هبوط ملحوظ نسبته 2% للمعدن الثمين عالميا خلال تعاملات أمس الأربعاء بدعم من آمال المزيد من التحفيز وتعاف أسرع من الركود الاقتصادي.

لكن أسعار الذهب في السعودية لا تعكس الارتفاع الطفيف الذي تحقق في ثمن المعدن الثمين عالميا صباح اليوم الخميس حيث زاد بنسبة 0.19% ليسجل 1701 دولار للأوقية، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار "24" في السوق السعودية إلى 205.09 ريال (54.69 دولار) مقارنة بـ 207.79 ريال (55.36 دولار)،أمس الأربعاء.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار "21" إلى 179.45 ريال (47.58 دولار) مقارنة بـ 181.81 ريال سعودي (48.44 دولار)، أمس.

وكذلك، هبط جرام الذهب عيار "18" إلى 153.82 ريال (41.02 دولار) مقارنة بـ 155.84 ريال (41.52 دولار)، أمس.

أما أوقية الذهب فسجلت 6378 ريال (1700.9 دولار)، وسجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1435 ريال (382.8 دولار).

وكانت السعودية قد أطلقت في منتصف الأسبوع الجاري وحدات "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب" كصندوق استثمار مؤشر متداول.

Advertisements

ويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في المنطقة والوحيد المتداول والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم.

ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في عقود الذهب الفورية المجازة من قبل الهيئة الشرعية والمعمول بها في بورصة دبي للذهب والسلع، ويستهدف محاكاة الأسعار الفورية للذهب.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، ارتفع الذهب بشكل طفيف صباح اليوم بعد انخفاض كبير خلال تعاملات الأمس.

وارتفعت أوقية الذهب بنحو 3.2 دولار أو بنسبة 0.19% لتسجل 1701 دولار للأوقية.

وكان المعدن الثمين قد انخفض بأكثر من 2% أمس الأربعاء بدعم من آمال في مزيد من التحفيز وتعاف أسرع من الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا، وهو ما أضعف الطلب على الذهب الذي يعد ملاذا آمنا.

وفي أواخر جلسة التداول، كان الذهب في التعاملات الفورية منخفضا 1.8% عند 1696.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في شهر عند 1688.89 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أمس 1.75% لتبلغ عند التسوية 1703.50 دولار للأوقية.

ومما قلص من جاذبية الذهب، ارتفاع الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط مؤشرات على تعافي أنشطة الأعمال مع إعادة فتح الاقتصادات في عدة دول.