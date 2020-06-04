الخطة الكاملة لموديلات هيونداي 2021.. توسان على القمة

تستعد شركة هيونداي الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات للتخلص من آثار كورونا، بخطة طرح تشمل وصول عدد مميز من الموديلات الجديدة خلال عام 2021 المقبل.

وهذا ما كشف عنه تقرير لموقع "أوتو وايز"، الذي ذكر أن الشركة الكورية الجنوبية، أعلنت عن نيتها للكشف رسميا عن مجموعة مميزة من السيارات الجديدة، تأكد منها 5 موديلات حتى الآن.

وبدأ الموقع هذه القائمة المميزة من السيارات التي تستعد هيونداي لطرحها في 2021، بنسخة هذا العام من طراز هيونداي Tucson.

وقال الموقع أن طراز هيونداي Tucson يعتبر رسميا أعلى سيارات هيونداي مبيعا بالسوق الأمريكية بعد أن بيع من نسخته لعام 2019 أكثر من 137,381 ألف نسخة.

وستكون نسخة 2021 المقبلة من طراز هيونداي Tucson هي الجيل الرابع من هذا الطراز المميز.

ومن بعده ذكر الموقع ضمن قائمته لموديلات 2021 من هيونداي، طراز Palisade بنسخته الأحد ضمن فئة SUV، والذي باعت منه هيونداي 28,736 ألف نسخة فقط بالسوق الأمريكية خلال عام 2019، وترغب هيونداي في تحسين هذا الرقم عبر نسخة 2021 القادمة منه.

ومن المتوقع أن تطرح نسخة 2021 من طراز Palisade بمحرك من فئة V6 بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 291 حصان.

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ومن بعده جاء بالقائمة طراز Venue الذي ستطرح هيونداي نسخة جديدة منه لعام 2021، والذي كان ظهوره الأول خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات عام 2019.

وهو من موديلات هيونداي الجديدة كليا ويتوقع أن يطرح بمحرك بسعة 1.6 لتر، وينتج قوة 121 حصان.

وذكر بعده موقع "اوتو وايز"، شاحنة هيونداي Santa Cruz المنظر طرحها بشدة خلال عام 2021، وهي من السيارات التي ستصنع في مصنع هيونداي الجديد بولاية ألاباما الأمريكية بعد تحديثه، والذي سيشهد أيضا عملية تصنيع موديلات مثل Sonata و Elantra.

ومن المتوقع، أن تعمل هذه الشاحنة المرتقبة من هيونداي، بمحرك ذو 4 اسطوانات، بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 185 و 235 حصان.

ثم ذكر موقع "أوتو وايز" بالقائمة طراز آخر من هيونداي يصل في 2021، هو طراز "سوناتا"، الذي تأتي نسخته الجديدة بمحرك توربيني ذو أربعة اسطوانات، بسعة 1.6 لتر، وينتج قوة 180 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.



