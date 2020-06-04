محركات تويوتا هايلكس 2021 Toyota Hilux

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت تويوتا عن هايلكس 2021 بتحديثات خارجية وداخلية وميكانيكية، نلقي نظرة معاً على مواصفات محركاتها التي ستتوفر في الدول العربية والسعودية.
المحرك الجديد هو تيربو ديزل 2.8 لتر بقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر بالناقل الأوتوماتيكي و420 نيوتن متر بالناقل اليدوي.
كما سيتوفر محركين آخرين هما متاحين الآن بالفعل في موديل 2020، وفيما لم تكشف تويوتا عمّا إذا سيحصلان على تحديثات في الأداء أم لا، فإننا على علم بقدراتهما الحالية.
حيث يأتي محرك تيربو ديزل 2.4 لتر 4 سلندر بقوة 147 حصان وعزم 400 نيوتن متر، بينما المحرك الآخر هو بترول 2.7 لتر 4 سلندر بقوة 164 حصان وعزم 245 نيوتن متر.
هذا وستصل هايلكس 2021 إلى السوق الأسترالي في أغسطس القادم، على أن تتاح في الأسواق العربية بحلول نهاية العام الحالي.
وبالنسبة إلى سعر تويوتا هايلكس 2021، فإننا نتوقع أن يبدأ من 70,000 ريال أي 18,600 دولار، وذلك دون احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية.
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