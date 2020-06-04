سعر تويوتا هايلكس 2021 في السعودية Toyota Hilux

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن هايلكس 2021 فيس ليفت بتحديثات خارجية وداخلية وميكانيكية.

وفيما نترقب وصولها إلى الدول العربية في نهاية العام الحالي، فإننا نتسائل عن سعرها خاصة بعد قرار رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.

وصحيح أنه لم يتم الكشف عن السعر رسمياً، لكنه يمكننا تخمينه استناداً على تغير أسعار السيارات في الأعوام الماضية.

حالياً، يبدأ سعر هايلكس 2020 من 67,600 ريال دون احتساب ضريبة المضافة، لذا على الأغلب سيرتفع السعر إلى 70,000 ريال.

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عند قسمة 70,000 على 100 في 15، سيظهر لنا بأن النتيجة هي 10,500 ريال، أي أن هايلكس 2021 سيبدأ سعرها من حوالي 80,500 ريال بأقل فئة إذا لم يكن أعلى قليلاً.

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