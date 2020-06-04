مواصفات تويوتا هايلكس 2021 وأهم المعلومات Toyota Hilux

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا رسمياً عن هايلكس 2021 فيس ليفت بتحديثات خارجية وداخلية وميكانيكية، ونتعرف معاً على أهم المعلومات عنها. 1- الواجهة الأمامية مستوحاة من راف فور بشبك جديد كبير بحواف سوداء أو فضية، مع مصابيح أمامية معدلة وإضاءة نهارية LED. 2- الخلفية حصلت على تحديث محدود يقتصر على مصابيح خلفية عصرية 3- الداخلية تأتي بشاشة معلومات ترفيهية جديدة مدعومة بأزرار مع توفير آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما أن عدادات القياسات شاشتها رقمية 4- يتوفر محرك جديد تيربو ديزل 2.8 لتر بقوة 201 حصان وعزم 500 نيوتن متر بالناقل الأوتوماتيكي و420 نيوتن متر بالناقل اليدوي 5- يتاح محركين آخرين تيربو ديزل 2.4 لتر 4 سلندر قوته الحالية 147 حصان وعزمه 400 نيوتن متر أو بترول 2.7 لتر 4 سلندر قوته الحالية 164 حصان وعزمه 245 نيوتن متر ولا نعرف إذا ستزيد قوتهما أم لا. 6- نظام التعليق تم تحديثه لزيادة الراحة على الطريق 7- قدرة سحب موديل 4×4 بالناقل الأوتوماتيكي هي 3,500 كجم.. وتنخفض إلى 2,800 كجم بموديل 4×2 بالناقل اليدوي 8- ستصل هايلكس فيس ليفت لأستراليا بأغسطس المقبل، ونتوقع وصولها للدول العربية بنهاية العام الحالي 9- نتوقع أن يبدأ السعر من 70 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة Advertisements

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