تويوتا هايلكس 2021 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً “57 صورة ومواصفات+السعر”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا رسمياً عن هايلكس 2021 فيس ليفت لأسواق أستراليا وتايلاند بتحديثات خارجية وداخلية وميكانيكية، وذلك تمهيداً لوصولها إلى الأسواق.

أبرز ما تغير في هايلكس المحدثة مقارنة بالموديل الحالي هو الواجهة الأمامية المستوحاة من راف فور وتتمتع بشبك جديد كبير بحواف سوداء أو فضية، كما أن المصابيح الأمامية جديدة بإضاءة مختلفة والمصابيح النهارية LED.

عند العودة للوراء سنجدها تحافظ على شكلها المألوف مع تحديث يقتصر على المصابيح الخلفية وذلك لتزويد البيك اب بمظهر عصري.

بينما في الداخلية نرى تغييرات محدودة يتضمنها شاشة معلومات ترفيهية جديدة مدعومة بأزرار مع توفير آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما عدادات القياسات أصبحت شاشتها رقمية.

تستمد تويوتا هايلكس المحدثة طاقتها عبر محرك تيربو ديزل 2.8 لتر بقوة 201 حصان وعزم 500 نيوتن متر بالناقل الأوتوماتيكي و420 نيوتن متر بالناقل اليدوي، كما يتوفر محركين آخرين تيربو ديزل 2.4 لتر 4 سلندر قوته الحالية 147 حصان وعزم 400 نيوتن متر أو بترول 2.7 لتر 4 سلندر قوته الحالية 164 حصان وعزمه 245 نيوتن متر ولا نعرف إذا ستزيد قوتهما أم لا.

كما قامت تويوتا بتحديث نظام التعليق لكي تزيد الراحة أثناء الركوب دون التضحية بأداء هايلكس على الطرق الوعرة، علماً بأن أقصى قدرة سحب لموديل 4×4 بالناقل الأوتوماتيكي 3,500 كجم وبموديل 4×2 بالناقل اليدوي 2,800 كجم.

هذا ومن المتوقع وصول تويوتا هايلكس 2021 إلى الدول العربية في نهاية العام الحالي، علماً بأن سعر موديل 2020 يبدأ من 67,600 ريال وسيزيد حوالي 3,000 ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية.

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