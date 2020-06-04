تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً “34 صورة ومواصفات+السعر”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن فورتشنر 2021 فيس ليفت بجوار هايلكس الجديدة، بتحديثات خارجية تجعلها أكثر أناقة مثل مصابيح أمامية نحيفة ومصابيح نهارية LED مع شبك أمامي أكبر حجماً ومصدات مختلفة ومصابيح خلفية جديدة. وستنطلق السيارة بمحرك تيربو ديزل 2.8 لتر بقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر، وهو تحسن 27 حصان و50 نيوتن متر عن الموديل السابق، كما صرحت تويوتا بإجراء تحديثات للتبريد الداخلي للسيارة لتحسين صرفية الوقود، خاصة في المدن بـ 17%. ولم تكتف تويوتا بتحسين القوة، حيث ازدادت إمكانات السحب القصوى للسيارة بـ 300 كيلوجرام إلى 3,100 كيلوجرام. كما حصلت فورتشنر المحدثة على تحديثات داخلية مثل شاشة معلومات ترفيهية أكبر قياس 8 إنش، مع دعم تطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي.. وستنطلق السيارة في الأسواق العالمية في أغسطس القادم. Advertisements

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