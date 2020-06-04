كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر لكزس تشوقنا للجيل الجديد "IS 2021" وتعلن موعد الكشف (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة لكزس أول صورة تشويقية للجيل الجديد من IS موديل 2021 والتي ستكشف عنها في 9 يونيو القادم.

ولم تظهر لكزس IS لم في أي صور تجسسية مسبقًا، لذا فهذه تعتبر أول نظرة على السيارة والتي أظهرت بأنها ستحصل على مصابيح خلفية ممتدة، كما أنها ستبدو أكثر رياضية مع توقعات أيضًا بحصولها على مقصورة داخلية فخمة و مزودة بالعديد من التقنيات العصرية.

ومن الجاني الميكانيكي، فقد ذكرت تقارير استخدام لكزس IS محرك V8 في فئة IS 500، ولكن لا ندري ما إذا كان محرك 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي أم محرك ثنائي التيربو.