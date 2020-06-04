هيونداي تطرح سيارة "سنتافي" الرياضية المطوّرة

الخميس 4 يونيو 2020

قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إنها ستطلق نسخة مطورة من سيارة "سنتافي" الرياضية متعددة الأعراض في السوق المحلي هذا الشهر لتعزيز المبيعات وسط انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة أضافت نسخة مطورة من "سنتافي" إلى تشكيلة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الخاصة بها، حيث تسعى لتعويض ضعف المبيعات الخارجية مع الطلب المحلي القوي على المركبات الترفيهية.

واستمر فيروس كورونا المستجد في التأثير على مبيعات سيارات هيونداي في الأسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب إجراءات الإغلاق وسط مخاوف من الفيروس.

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وقالت الشركة في بيان إن سيارة "سنتافي" المطورة تتبنى ما تسميه هيونداي "التصميم الرياضي الحسي"(Sensuous Sportiness)، الذي يتميز بالتناغم بين أربعة عناصر أساسية في تصميم السيارة - النسبة والهندسة المعمارية والتصميم والتكنولوجيا.

وذكرت أنها طبقت مفهوم التصميم الجديد على النسخة المطورة من الجيل السادس من سيارة "جراندر"، الذي تم إطلاقه في العام 2016، والنسخة الجديدة من سيارة "سوناتا" التي تم طرحها في العام الماضي، والنسخة الجديدة من سيارة "أفانتي" التي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، وسيارة "بروبيسي"(Prophecy) الكهربائية التجريبية.

وقال المتحدث إن تفاصيل النسخة المطورة من سيارة "سنتافي" سيتم نشرها في وقت لاحق، بحسب "يونهاب".