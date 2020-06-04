موجز العين للسيارات.. 5 طرازات فارهة ورخيصة ونسخ تحت الحجر الصناعي

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رغم ارتفاع تكلفتها، تظل السيارات الفخمة، محل أنظار عشاق السيارات حول العالم، ومصدر اهتمام لما تقدمه من تقنيات مميزة، ووسائل راحة وترفيه تميزها عن غيرها من السيارات التقليدية.

قدم موقع "يو إس نيوز" قائمة مميزة لعشاق الرحابة والمساحات الواسعة بالسيارات، تضم الموديلات التي تقدم أفضل "خط ثالث" من المقاعد ضمن فئات SUV، وطرحت لعام 2020.

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أمر وارد الحدوث في عالم صناعة السيارات، أن تأمر الشركات المصنعة بسحب موديلات تابعة لها من الأسواق بعد رصدها لعيوب تصنيعية بها، وتحملها لمسؤولية إصلاح هذه العيوب للحفاظ على سلامة عملائها.

رغم تراجع إجمالي مبيعاتها بفعل تفشي فيروس كورونا، افتتحت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أول محطة شحن لسيارات الهيدروجين التجارية في البلاد، للتشجيع على هذا النوع من المركبات صديقة البيئة.



تحظى شاحنات ماركة جيب الأمريكية بتاريخ حافل من التطور على مدار ما يزيد عن 70 عاما، طرحت خلالها جيب أكثر من 10 أجيال متعاقبة من هذه الشاحنات.

يتجه كثيرون لشراء دراجات لاعتمادها كوسيلة انتقال يومية بدلًا من المواصلات العامة، فضلا عن أنها تعتبر أيضًا ممارسة للرياضة لمن ليس لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى الصالات الرياضية أو حتى ممارسة التمارين بالمنزل، لتصبح أداة ثنائية المنفعة.

