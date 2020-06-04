من خلال بث مباشرعبر الانترنت.. "جي بي غبور أوتو" تطلق الموديل الجديد من شيري تيجو 7 تيربو الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات في مصر، والموزع الحصري لسيارات شيري، عن إطلاق الموديل الجديد من شيري "Tiggo 7"2020بسعر يبدأ من 269,900جنيه، والتي أصبحت ضمن قائمة طرازات شيري المجمعة محلياً بالتعاون مع مجموعة أبو الفتوح أوتوموتيف.

تم الإعلان عن إطلاق الموديل الجديد من خلال بث مباشر عبر الانترنت لتصبح شركة جي بي غبور أوتو من أوائل الشركات التي تعلن عن إطلاق موديلاتها الجديدة من خلال الحلول الرقمية تماشيا مع الظروف الحالية.

وشارك في المؤتمر الصحفي كريمقداسالرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، وچانج جيبنج رئيس شركة شيري انترناشونال الصينية وعدد من ممثلي شركة جي بي غبور أوتو وشيري انترناشونال الصينية، ولفيف من كبار الإعلاميين ووكلاء المعارض المميزين للشركة.

قال كريم قداس : "نعمل دائما على أن نوفر لعملائنا أفضل الطرازات العالمية، ومنهاسيارات شيري، التي اثبتت على مدار الأعوام الستة السابقة انها سيارة تتمتع بإمكانيات كبيرة جعلتها تحتل مكانة متميزة في السوق المصري، وقد جاءت خطوة تجميع Tiggo 7 في مصر بالتعاون مع مجموعة أبو الفتوح لتمثل استكمالا لخططنا في دعم وتطوير قطاع السيارات في مصر والتركيز على احياء التصنيع المحلى، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي".

وأضاف كريم قداس في كلمته خلال المؤتمر"بدأت جي بي غبور أوتو ولأول مرة في مصر بتوفير خدمة

شراء وحجز السيارات عبر الموقع الالكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات شيري المتميزة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذا لرؤية مصر 2030، وتماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم".

ومن جهته علق چانج جيبنج، الرئيس التنفيذي لشيري انترناشونال الصينية" في خلال الثلاث أعوام الماضية، تمكنت شيري وجي غبور أوتو من ترسيخ التعاون والبدء في تحقيق طموحات أكبر في مصر وجنوب افريقيا".

ولتحقيق تطور أكبر في المستقبل، تهتم شركة شيري العالمية بالاستثمار المستمر في تحديث تكنولوجيا السيارات لمواكبة التطورات العصرية.

وتنتمي سيارة Tiggo 7 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV وتتميز بتصميم عصري مبتكريجمع بين المصابيح الهالوجين الأمامية ونظام إضاءة نهارية LED، مع إمكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية. وتأتي المقصورة الداخلية بخامات عالية الجودة، بداية من الكونسول الوسطى الذييحتوي على شاشة ترفيهية HD مقاس 9 بوصة، وتتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث وتطبيقات Apple Carplay وAndroid Auto، وصولًا إلى مكيف الهواء المبتكر ذو الفتحات في المقاعد الخلفية لسهولة وصول هواء التكييف للركاب في المقاعد الخلفية.

وتحتوي السيارة "Tiggo7 " الجديدة المجمعة بالكامل في مصر على

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العديد من عوامل الأمان والسلامة، التي توفر أقصى حماية للسائق وجميع الركاب، حيث تشمل نظام منع إدارة المحرك، فضلا عن وسائد هوائية أمامية وجانبية، ومكابح مضادة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD ، وبرنامج الاتزان الإلكتروني ESP ، وبرامج للتوازن عند المرتفعات والمنحدراتHHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة.

وأطلقت شركه جي بي غبور اوتو خدمات الشراء عبر الموقع الإلكتروني

ومن خلال هذه الخدمة، يستطيع العملاء الحصول على جميع المعلومات وإنهاء معاملاتهم على مدار اليوم في خلال وقت أقل، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية للشراء، سواء كانوا متواجدين في المنزل أو العمل أو من أي مكان في العالم، دون عناء أو روتين، مع وجود ضمان الشفافية الكاملة.

وتتم عملية الشراء الإلكتروني من خلال القيام بخمس خطوات سريعةوزيارة لأحد فروع جي بي غبور أوتو:

1.اختيار السيارة والفئة واللون المرغوبين

2.تحديد المعرض الأقرب لاستلام السيارة،

3.إيداع مبلغ الحجز

4. التواصل مع أحد ممثلي فريق المبيعات لتحديد وقت استلام السيارة من المعرض.

5. قيام العميل بتحويل تكلفة السيارة عبر أحد البنوك التابع لها، ثم يقوم باستلام السيارة من المعرض الذي تم تحديده.

وتوفر جي بي غبور اوتو سيارة شيري "Tiggo 7" الجديدة موديل 2020 ضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر (أيهما أقرب)، ويمكن التعرف على إمكانيات السيارة في جميع صالات العرض، والتي تبلغ 30 معرضاً، إضافة إلى شبكة قوية من الموزعين المعتمدين على مستوى أنحاء الجمهورية. كما أن الشركة تضمن أعلى مستويات خدمات ما بعد البيع من خلال 13 مركزاً في مختلف المحافظات إلى جانب شبكة مراكز الخدمة المعتمدة.