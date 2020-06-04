تعرف على سعر ومواصفات سيارة ياسمين صبري الـ"رولز رويس"

كتب: باسل الحلواني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة ياسمين صبري، أثناء قيادتها سيارة رولز رويس فارهة.
نشرت "ياسمين"، صورتها وهي تستقل السيارة الإنجليزية الفاخرة رولز رويس، وهي تسير في أحد الشوارع،ويظهر حرف الـR الشهير الذي يعد اختصار لرولز رويس في المقصورة الداخلية للسيارة.
تحمل السيارة محركاً يعمل بـ 12 إسطوانة سعة 6.75 لتر توين تربو،يولد قوة 563 حصان و 850 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستطيع التسارع من 10- كم / الساعة في 4.5 ثانية فقط.
يتخطى سعرها في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من 400 ألف دولار أمريكي، ما يوازي 6 مليون و320 ألف جنيه مصري.
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