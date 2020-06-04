اخبار السيارات

بي إم دبليو تعتزم تسريح آلاف العمال خفضاً للنفقات

0 نشر
أحمد ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – عانت شركات السيارات العالمية في الفترة الأخيرة من خسائر فادحة نتيجة انتشار فيروس ، والذي تسبب في انخفاض المبيعات بصورة رهيبة.


ودفع تناقص الطلب على السيارات، وتزايد خسائر الشركات في بعض الأوقات إلى 90% إلى اتخاذ قرارات قاسية لتقليل التكاليف حتى يتم تجاوز الأزمة.

Advertisements

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن بي إم دبليو تخطط لشطب 5 آلاف وظيفة بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى، مثل تخفيض ساعات العمل ووضع الموظفين في إجازات بدون أجر، من أجل خفض النفقات وإيقاف نزيف الخسائر الضخمة.

الجدير بالذكر فإن العديد من شركات السيارات أعلنت عن عزمها إنهاء خدمات آلاف من الموظفين لديها، للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

حيث أعلنت رينو مؤخراً عن نيتها تسريح 15,000 ألف من موظفيها لتوفير إنفاق ما يربو لـ 2.2 مليار دولار (8.25 مليار ريال)، وسبقتها في هذا الأمر نيسان أيضاً.

كما أعلنت ماكلارين كذلك أنها “تأثرت بشدة” بهذه الأوقات العصيبة التي اضطرت فيها إلى التخلص من ربع قوتها العاملة، بإجمالي 1200 وظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بي إم دبليو تعتزم تسريح آلاف العمال خفضاً للنفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا