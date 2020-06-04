بي إم دبليو تعتزم تسريح آلاف العمال خفضاً للنفقات

الخليج ٣٦٥ نت – عانت شركات السيارات العالمية في الفترة الأخيرة من خسائر فادحة نتيجة انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في انخفاض المبيعات بصورة رهيبة.

ودفع تناقص الطلب على السيارات، وتزايد خسائر الشركات في بعض الأوقات إلى 90% إلى اتخاذ قرارات قاسية لتقليل التكاليف حتى يتم تجاوز الأزمة.

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ووفقاً لتقارير صحفية، فإن بي إم دبليو تخطط لشطب 5 آلاف وظيفة بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى، مثل تخفيض ساعات العمل ووضع الموظفين في إجازات بدون أجر، من أجل خفض النفقات وإيقاف نزيف الخسائر الضخمة.

الجدير بالذكر فإن العديد من شركات السيارات أعلنت عن عزمها إنهاء خدمات آلاف من الموظفين لديها، للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

حيث أعلنت رينو مؤخراً عن نيتها تسريح 15,000 ألف من موظفيها لتوفير إنفاق ما يربو لـ 2.2 مليار دولار (8.25 مليار ريال)، وسبقتها في هذا الأمر نيسان أيضاً.

كما أعلنت ماكلارين كذلك أنها “تأثرت بشدة” بهذه الأوقات العصيبة التي اضطرت فيها إلى التخلص من ربع قوتها العاملة، بإجمالي 1200 وظيفة.