أطلقت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، السيارة شيري تيجو 7 موديل 2020 المجمعة محلياً. قدمت غبور أوتو سيارتها الجديدة من خلال بث مباشر عبر الإنترنت، بمشاركة كريم قداس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، چانج جيبنج رئيس شركة شيري انترناشونال الصينية وعدد من ممثلي شركة جي بي غبور أوتو وشيري انترناشونال الصينية. من خلال بث مباشر عبر الإنترنت، بمشاركة كريم قداس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، چانج جيبنج رئيس شركة شيري انترناشونال الصينية وعدد من ممثلي شركة جي بي غبور أوتو وشيري انترناشونال الصينية. Advertisements وتتوافر السيارة في السوق المصرية بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى 269.600 ألف جنيه، أما الفئة الثانية 295 ألف جنيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلاقها رسميًا.. ننشر أسعار شيري تيجو 7 المجمعة محليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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