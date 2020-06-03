كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بورش: محرك 4 سلندر مكّن سيارات 718 على البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن بورش كانت في وقت ما على وشك إلغاء سيارتيها كايمان وبوكستر اللتين حصلتا على اشياء جديدة مؤخراً، تحديداً في عام 2016 طرحت بورش محرك 4 سلندر الجديد في سيارتيها بديلاً عن محرك 6 سلندر السابق.

قال رئيس سيارات 718 في بورش Frank-Steffen Walliser: "كانت إحدى أهم الحركات الاستراتيجية التي قمنا بها في مجموعة السيارات، لقد راجعت أرقام مبيعات السنوات العشرين الماضية، ويمكننا رؤية أننا عندما قدمنا محرك ​​سعة 2.0 لتر فقد سهُلت علينا السوق الصينية من خلال لوائح الإعفاء من ضريبة الشراء وضريبة الرفاهية. باختصار لقد جلب لنا محرك 2.0 لتر قصة مختلفة تماما".

ومازالت بورش تقدم محرك 6 سلندر في فئات الأداء العالي من السيارة، يوضح Walliser ذلك فيقول: "الآن مع إضافة الأسطوانات الستة مرة أخرى نأمل ونستطيع أن نرى أن المبيعات في أسواق بورش التقليدية : أوروبا، المملكة المتحدة، أستراليا و الولايات المتحدة، تعود بالفائدة حقاً على 718:.