قائمة مميزة لعشاق الرحابة بالسيارات.. فورد"إكسبدشن" الأفضل

أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/6/3 11:11 م بتوقيت أبوظبي
قدم موقع "يو إس نيوز" قائمة مميزة لعشاق الرحابة والمساحات الواسعة بالسيارات، تضم الموديلات التي تقدم أفضل "خط ثالث" من المقاعد ضمن فئات SUV، وطرحت لعام 2020.
وبدأ الموقع قائمته بطراز فورد"إكسبدشن"، الذي يعتبر الأفضل ضمن هذه القائمة ويتمتع بصف ثالث من المقاعد على مساحة تصل لـ 36.1 بوصة، ويتوفر هذا الطراز العملاق بنسخته لعام 2020 بالأسواق من فورد بسعر يبدأ من 52.810 ألف دولار.
ومن بعده جاء بالقائمة طراز شيفروليه "سبوربان"، الذي يتمتع بصف ثالث خلفي من المقاعد على مساحة تصل لـ 34.5 بوصة، ويتوفر الطراز في نسخته الأحدث لعام 2020 بسعر يبدأ من 51,700 ألف دولار.
ثم جاء بالقائمة بالمركز الثالث، طراز فولكسفاجن "أطلس"، الذي يتمتع بصف ثالث من المقاعد الخلفية، على مساحة 33.7 بوصة، ويتوفر هذا الطراز بنسخته الأحدث لعام 2020 بتكلفة تبدأ من سعر 31,545 ألف دولار.
وفي المركز الرابع بالقائمة جاء طراز آخر من شيفروليه، هو طراز "ترافيرس"، الذي يتمتع بصف ثالث من المقاعد على مساحة 33.5 بوصة، ويتوفر في الأسواق بنسخته الأحدث لعام 2020 بسعر يبدأ من 29,800 ألف دولار.
وفي ختام القائمة جاء طراز Enclave من ماركة بويك، الذي يتمتع بصف ثالث من المقاعد على مساحة 33.5 بوصة أيضا، ويتوفر بنسخته الأحدث لعام 2020 بسعر يبدأ من 40,000 ألف دولار.
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