بالصور.. 10 أجيال من شاحنات Jeep تحكي قصة 73 عاما

تحظى شاحنات ماركة جيب الأمريكية بتاريخ حافل من التطور على مدار ما يزيد عن 70 عاما، طرحت خلالها جيب أكثر من 10 أجيال متعاقبة من هذه الشاحنات.

وقام موقع "كار أند درايفر"، بجمع مراحل تطور شاحنات جيب، بمختلف موديلاتها منذ طرح الجيل الأول منها في عام 1947.

وقال الموقع الأمريكي أن أول جيل من أجيال شاحنات جيب وصل للأسواق عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة، واستمر في الأسواق في الفترة بين عام 1947 و عام 1965.

وكان أول جيل من شاحنات جيب، يحمل اسم Willys-Overland وكان هذا الجيل من فئة بك أب دفع رباعي، ويعمل بمحرك ينتج قوة 63 حصان.

وخلال هذه الفترة من تواجد الجيل الأول لشاحنات جيب بالأسواق، قامت الشركة الأمريكية بإجراء تحديثات شتى عليه، مثل منحه مسمى Gladiator بداية من النسخ التي طرحت عام 1957، ومحرك جديد ينتج قوة 115 حصان.

وفي الفترة بين عامي 1957 و 1966، طرحت شركة جيب فئة من شاحناتها باسم FC-series، بمحرك ينتج قوة 72 حصان ذو أربعة اسطوانات.

وبداية من عام 1963، وحتى عام 1987، طرحت جيب الجيل الجديد من شاحناتها باسم J-series، وتوقف تصنيعها بالتزامن مع استحواذ شركة كرايسلر على جيب في حقبة الثمانينيات.

وكان يعمل هذا الجيل بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 130 و 140 حصان، بمساحة خلفية للشحن بقياس 258 بوصة مربعة.

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وفي الفترة بين عام 1970 و 1979، طرحت جيب فئة جديدة ضمن شاحناتها كانت باسم Wagoneer، وتوقفت الشركة عن تصنيع هذه الفئة نهائيا بسبب مخالفتها لمواصفات الانبعاثات الضارة.

ومن فئات الشاحنات التي طرحتها جيب، فئة CJ-8 Scrambler التي ظهرت في عام 1981، واستمرت بالأسواق حتى عام 1985، وتعمل بمحرك ينتج قوة 110 حصان.

وبداية من عام 1986، وصلت فئة جديدة من شاحنات جيب باسم Comanche استمر تواجدها بالأسواق حتى عام 1992، وكان يعمل بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 117 حصان.

وتوقفت جيب عن طرح أجيال جديدة من شاحناتها، حتى عام 2011، حين طرحت جيل جديد باسم JK-8 Conversion Kit تابع لطراز "رانجلر".

وأحدث الأجيال التي طرحت من شاحنات جيب، وصلت للأسواق بحلول عام 2018، ضمن فئة "رانجلر" أيضا، وهذا الجيل يعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.6 لتر.



