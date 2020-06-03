سيارة “مارلين مونرو” فورد ثندربيرد 1956 تباع بمزاد علني

الخليج ٣٦٥ نت – بيعت سيارة نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو والتي كانت من نوع فورد ثندربيرد موديل 1956 في مزاد علني من قبل شركة Julien’s Auctions الأمريكية للمزادات.

يأتي بيع السيارة المفضلة للممثلة الأمريكية في ذكري ميلادها ( 1 يونيو 1926 )، وبلغ سعر بيعها 490000 دولار (ما يعادل 1.84 مليون ريال ).

وتميزت سيارة مارلين مونرو بحالة ممتازة، حيث اكتست بخارجية سوداء وداخلية تدمج بين الأبيض والأسود، إضافة إلى عجلات كلاسيكية مهيبة وسقف أسود قابل للطي.

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الجدير بالذكر فإن هذه السيارة ظهرت بها مارلين في العديد من المناسبات خاصة وهي تحيي الصحفيين وجمهورها من المعجبين.

وحصلت نجمة هوليوود الأسطورية على السيارة عام 1955 وكانت هدية من المصور وشريكها السينمائي ميلتون جرين.

ولقد استقلتها مارلين في حفل زفافها على الكاتب المسرحي الأمريكي الشهير آرثر ميلر يوم 28 من يونيو 1956.

واحتفظت بالسيارة حتى عام 1962 عندما أهدتها إلى جون ستراسبيرج، ابن المخرج لي ستراسبيرج، في عيد ميلاده الثامن عشر، ولقد توفيت في ظروف غامضة ليلة السبت 5 أغسطس من نفس العام.

وقد أختفت السيارة لأكثر من نصف قرن حتى قام المالك الحالي بتعقبها، وعند العثور عليها أضافت شركة برستيج ثندربيرد إليها لمسات جعلتها تعود إلى حالتها الجديدة مع الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الأجزاء الأصلية، وهي معروضة حاليًا على موقع جوليان بانتظار صاحبها الجديد.