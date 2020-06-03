لكزس NX و RX تحصلان على تعديلات مثيرة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لكزس RX و NX على تعديلات جسدية جامحة من شركة SCL Global Concept الروسية ، تشمل تغييرات جريئة للغاية للشبك الأمامي الشهير للكزس.

الشبك الأمامي حصل على أسنان مفتوحة حادة، مع غطاء محرك جديد ومصدات أمامية مختلفة وجناحين خلفيين، مع صنع بعض قطع الجسد من الألياف الزجاجية، والقادرة على تحمل درجات حرارة مرتفعة للغاية.

كما حصلت السيارتان على أنبوب عادم خلفي مركزي ومشتت هواء خلفي كبير وحنوط يتعدى قياسها 20 إنش.

بالنسبة للأسعار فتبدأ من 6,800 دولار (26,000 ريال) لتعديلات NX و9,800 دولار (37,000 ريال) لتعديلات RX.

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