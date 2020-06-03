بورش باناميرا 2021 تظهر في صور تجسسية أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بورش باناميرا فيس ليفت في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة.. ومن الصعب ملاحظة تحديثات السيارة لدقتها، مثل مصد أمامي محدث مع تغييرات محدودة للمصابيح وإضافة مصابيح خلفية جديدة مموهة بشكل جيد.

لا شك في أن أكثر شيء ملفت للنظر في السيارة هي العجلات الذهبية.. كما ستحصل الداخلية على بعض التحديثات كذلك مثل مقود جديد ونظام معلومات ترفيهية محدث وأنظمة جديدة لمساعدة السائق والسلامة.

من الغالب استمرار المحركات الحالية كما هي مع تحديثها لتكون أكثر قوة وكفاءة.. وللمقارنة، يشمل مجال باناميرا الحالي محرك V6 تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 325 حصان وعزم 447 نيوتن.متر، مع محرك V6 تيربو مزدوج سعة 2.9 لتر بقوة 434 حصان وعزم 548 نيوتن.متر لنسخة باناميرا S.

نسخة باناميرا تيربو تتوفر بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 542 حصان وعزم 769 نيوتن متر، بينما نسخة باناميرا تيربو S الهجينة تتوفر بمحرك V8 تيربو مزدوج 4.0 لتر مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 671 حصان وعزم 850 نيوتن.متر، ضمن خيارات هجينة أخرى.

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