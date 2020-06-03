فارهة ورخيصة.. 5 سيارات بالأسواق تحقق حلمك

رغم ارتفاع تكلفتها، تظل السيارات الفخمة، محل أنظار عشاق السيارات حول العالم، ومصدر اهتمام لما تقدمه من تقنيات مميزة، ووسائل راحة وترفيه تميزها عن غيرها من السيارات التقليدية.

وللباحثين عن سيارات فارهة بأسعار معقولة، قام موقع "كار أند درايفر"، بجمع في قائمة أبرز السيارات الفارهة المتواجدة بالأسواق بأسعار رخيصة، يأتي سعر البعض منها أقل من 30 ألف دولار.

وبدأ الموقع الأمريكي قائمته بطراز "أكيورا ILX" موديل عام 2020، والذي تطرحه الماركة للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 26،895 ألف دولار، ويعمل الطراز بمحرك ذو اربعة اسطوانات، وينتج قوة 201 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز انفينيتي QX30 موديل عام 2019، والذي يتوفر للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 31,275 ألف دولار، ويعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 208 حصان.

Advertisements

ثم طراز مرسيدس بنز Metris الذي جاء ضمن قائمة الأرخص بين السيارات الفارهة في نسخته الجديدة لعام 2020، ويتوفر بسعر يبدأ من 32,585 ألف دولار، ويعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 208 حصان.

وفي المركز الرابع جاء طراز لكزس UX موديل 2020، الي يتوفر بسعر 33,325 ألف دولار، ويتوفر بخيارين فيما يخص محركه، الأول يأتي بسعة 2.0 لتر وينتج قوة 169 حصان، والثاني، بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 143 حصان، ويأتي أيضا بمحرك كهربائي مهجن من فئة AC ينتج قوة اجمالية 181 حصان.

وفي المركز الخامس في ختام القائمة جاء طراز مرسيدس، A-class موديل 2020 الذي يتوفر بسعر 33,795 ألف دولار، ويعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 188 حصان.



