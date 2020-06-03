آخر محرك V8 يخرج من مصنع بنتلي بعد 61 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – خرج آخر محرك V8 سعة 6.75 لتر المصنوع باليد من مصنع بنتلي البريطاني في مدينة Crewe بعد 61 عاماً من إنتاج المحرك الأسطوري، ما يجعله أقدم من معظم موديلات السيارات في الأسواق حالياً.

وقد تم صنع 36,000 محرك V8 طراز L Series على مدار تاريخه، جميعهم مصنوعون باليد، ويحتاج كل محرك لحوالي 15 ساعة لبنائه.

وقد بدأت رحلة المحرك الأيقوني في 1959 مع استخدامه في سيارة بنتلي S2 لأول مرة بقوة 180 حصان، وهي قوة ممتازة آنذاك، ومع استمرار تطوير المحرك وتقنياته وإضافة التيربو، تحسن الأداء إلى المستويات الحالية التي تصل إلى 530 حصان وعزم دوران 1100 نيوتن.متر في سيارة مولسان سبيد.

كما انخفضت الانبعاثات الكربونية للمحرك على مدار الأعوام بشكل مذهل، مع العلم أن آخر نسخة له تصدر انبعاثات أقل بـ 99% من المحرك الأصلي.. وسيتم استخدام آخر محركات L Series في ثلاثين إصدار خاص لمولسان 6.75 مولينر قبل انتقال بنتلي رسمياً للموديل الرائد الجديد، فلاينج سبير.

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