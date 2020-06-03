شفروليه كورفيت 2021 ستحصل على تحديثات وتتوفر بهذا السعر

الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه كورفيت 2020 كانت أهم تدشين جديد العام الماضي، مع تحولها إلى محرك وسطي وبدء أسعارها الأمريكية من أقل من 60,000 دولار (225,000 ريال) فحسب بمستويات أداء وتسارع تنافس السيارات الخارقة الأغلى ثمناً بكثير والآن تعمل شيفروليه على تحديث السوبركار لعام 2021.
أحدث التقارير تشير إلى بقاء أسعار السيارة كما هي مع حصولها على أكثر من 20 تحديث مختلف، معظمها تحديثات جمالية مثل ألوان جديدة وبعض الإضافات التقنية في المقصورة.
لا توجد تفاصيل رسمية بعد، خاصة وأن وباء الكورونا أدى إلى تأخر عمليات الاختبار والتطوير والإنتاج لمعظم موديلات شيفروليه، مع تركيز الشركة حالياً على بناء أكبر عدد ممكن من كورفيت 2020 حتى أكتوبر القادم، قبل تحول التصنيع إلى موديل 2021 في نوفمبر.
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