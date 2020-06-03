سعر هيونداي سنتافي 2021 في السعودية Hyundai Santa Fe

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سنتافي 2021 فيس ليفت رسمياً، وهي تأتي بتحديثات شاملة للخارجية والداخلية والشاصيه.

وإذا كنت تتسائل عن سعرها، فإنه لم يتم الكشف عنه حتى الآن، لكن بإمكاننا أن نخمنه استناداً على تغير أسعار السيارات في الأعوام الماضية.

حيث أن سنتافي 2020 تبدأ حالياً من 96,000 ريال بدون ضريبة، وفي المعتاد يرتفع سعر السيارة بين 2,000-4,000 ريال عند تحديثها، لذا يمكن القول أن سعرها سيكون 100,000 ريال.

بالطبع عليك احتساب الضريبة الجديدة التي سترتفع من 5% إلى 15% بحلول وقت وصول السيارة إلى السعودية، لذا نتوقع أن تتوفر أقل فئة بسعر يتراوح بين 110,000-115,000 ريال.

يذكر بأن هيونداي سنتافي 2021 ستصل إلى السعودية في وقت ما خلال نهاية العام الحالي.

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