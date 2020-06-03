مواصفات هيونداي سنتافي 2021 وأهم المعلومات Hyundai Santa Fe

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي رسمياً عن سنتافي 2021 بتصميم خارجي وداخلي محدّث، ونلقي نظرة فيما يلي على أهم المعلومات عنها.

1- الشبك الأمامي عريض مدمج به المصابيح الامامية، والمصابيح النهارية LED على شكل حرف T

2- المصابيح الخلفية متصلة عبر شريط ضوئي، والجنوط 20 بوصة جديدة

3- تستند على شاصيه جديد سيؤدي لتحسين الأداء والاتزان وصرفية الوقود والسلامة مع امتصاص الصوت والاهتزازات

4- الداخلية موادها أعلى جودة بشاشة لمسية للوسائط 10.25 بوصة وعدادات رقمية 12.3 بوصة

5- تتوفر سنتافي الحالية بمحرك 2.4 لتر بقوة 172 حصان أو 3.5 لتر بقوة 280 حصان.. وغير معروف إذا ستزيد قوتهم أو تغييرهم

6- ستتاح نسخة هجينة (بنزين-كهرباء) يتم شحنها عبر القابس للمرة الأولى

7- الموديل الحالي يبدأ سعره من 101 ألف ريال، لذا قد يبدأ الموديل الجديد بين 110-115 ألف ريال بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة الجديدة (15%).

8- ستصل هيونداي سنتافي 2021 إلى الوكلاء في نهاية العام الحالي

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