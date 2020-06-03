ضد كورونا.. هيونداي تفتتح أول محطة شحن لسيارات الهيدروجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تراجع إجمالي مبيعاتها بفعل تفشي فيروس كورونا، افتتحت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أول محطة شحن لسيارات الهيدروجين التجارية في البلاد، للتشجيع على هذا النوع من المركبات صديقة البيئة.

وتتماشى هذه الخطوة مع جهود حكومة سيؤول للترويج لسيارات الهيدروجين وتعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن.

وتعد هذه النوعية من السيارات صديقة للبيئة، لأنها لا تحتاج إلى احتراق الوقود لتسير، إذ لا وجود للوقود أصلاً، ولا توجد فيها بطاريات يجب التخلص منها بعد مدة.

ومحطة الشحن في مصنع "جونجو"، على بعد 240 كيلومترًا جنوب سيئول. وقالت الشركة في بيان لها إنها أول محطة شحن للسيارات التجارية التي تعمل بالهيدروجين، كما إنها محطة الشحن التاسعة للشركة.

وقال متحدث باسم الشركة إن: "حافلات وشاحنات الهيدروجين، وكذلك سيارات الركاب التي تعمل بالهيدروجين، يمكنها إعادة الشحن في تلك المحطة لأنها تقع بالقرب من الطرق".

وموديل "هيونداي نيكسو" هو سيارة الركاب الوحيدة التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية في البلاد.

Advertisements

وتخطط شركة هيونداي، التي قامت بتصدير شاحنات الهيدروجين بسعة 10 أطنان إلى سويسرا، لإطلاق نسخة محلية من الشاحنة في كوريا الجنوبية في عام 2021.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى زيادة عدد محطات شحن الهيدروجين إلى 310 بحلول عام 2022، بدلًا من الـ37 محطة الموجودة حاليًّا في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لوزارة البيئة.



مبيعات

وشهدت مبيعات شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتوز التابعة لها في السوق الأمريكية في مايو، انخفاضا.

ويرجع ذلك إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية في الشهر الماضي في الولايات المتحدة، مثل افتتاح أبواب وكالات لبيع السيارات.

وباعت الشركتان ما مجموعه 104,786 سيارة في أكبر سوق للسيارات بالعالم الشهر الماضي، مما يمثل تراجعا بنسبة 18.5% أي 128,496 وحدة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.