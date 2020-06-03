سيارات تعاني من أعطال جسيمة مع مرور الزمن.. احذرها عند الشراء

قبل اتخاذ القرار بشراء سيارة قد تكون بلا خبرة فتتورط في بعض الماركات التي تواجه صعوبات في المستقبل، لذلك قدم موقع "كونسيومر ريبورت" المختص بالإحصائيات قائمة مميزة تضم السيارات التي رصد تعرضها لأعطال جسيمة في محركاتها بسبب تأثير عامل الزمن عليها.

وقام الموقع بجمع هذه القائمة، بناء على دراسة جمع بها آراء المستهلكين من قراءه، ممن استخدموا هذه السيارات، التي تكرر تعرضها لأعطال في المحرك تصل لحد انفجاره، وقدم ما توفر من بدل لبعض هذه السيارات من موديلات آخرى.

وشمل تقرير موقع "كونسيومر ريبورت" الأعطال الجسيمة التي تكون تكلفة صيانتها باهظة الثمن، وحصرها في ثلاث فئات، هي أعطال المحرك، وأعطال حشية رأس الاسطوانات وأعطال ناقل السرعة.

وفيما يلي أبرز السيارات التي رصد تعرضها لهذه الأعطال مع مرور الزمن وفي مقدمتها طراز أودي A4 موديل عام 2010.

وقدم الموقع بدائل له يمكن شرائهم من نفس الفئة، من ضمنهم موديل لكزس ES ما بين عام 2008 و 2010، وموديل إنفينيتي G والنسخ التي طرحت منه ما بين عام 2008 و عام 2010، وموديل TL من ماركة أكيورا والنسخ التي طرحت من ما بين عام 2009 و 2010.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز كرايسلر PT Cruiser موديل عام 2001، الذي ذكره الموقع كأحد السيارات المعرضة لأي من الأعطال السابق ذكرها مع مرور الزمن، وقدم الموقع بديل له من نفس الفئة، هو طراز تويوتا ماتركس موديل 2003/2004

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ومن بعده جاء بالقائمة طراز ميني كوبر Clubman موديل عام 2008، وقدم الموقع بديل آمن له لن تحدث به هذه الأعطال مع مرور الوقت، هو طراز مازادا 3 موديل عام 2008.

ثم طراز شيفروليه Equinox، موديل عام 2010، وقدم بدائل آمنة له من هذه الأعطال، هي طراز هوندا CR-V موديل 2008/2010، وموديل تويوتا RAV4 موديل 2008/2010.

واختتم الموقع القائمة بطراز جييب رانلجر، موديل عام 2006، وقدم بديل آمن له من هذه الأعطال هو طراز تويوتا 4Runner موديل عام 2004/2008.



