سلطنة عمان تسجل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/6/3 01:17 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 13538 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تشمل 324 حالة لعمانيين، و414 حالة لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2845، لافتة إلى إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 67 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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