المغرب يسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديه إلى 7910 المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/6/3 01:09 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/3 01:09 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 7910 .

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 206 حالات. وأشارت إلى أنها سجلت 233 حالة شفاء جديدة من الفيروس، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من المرض إلى 6643 حالة.

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