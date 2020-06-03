غارات روسية على شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار المزيد

شنّت طائرات روسية، عدة غارات شمال غربي سوريا، للمرة الأولى منذ سريان وقف لإطلاق النار قبل ثلاثة أشهر.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن "غارات روسية استهدفت قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء وفجراً مثلث حماة إدلب اللاذقية، حيث تنتشر فصائل إرهابية.

وأوضح أنها "الغارات الأولى منذ سريان الهدنة".

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ويسري في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة وقف لإطلاق النار منذ السادس من مارس/آذار الماضي، عقب هجوم واسع شنّه الجيش السوري بدعم روسي. على الفصائل الإرهابية

وتشهد المنطقة، منذ سريان الهدنة التي أعلنتها موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين.

وبموجب اتفاق الهدنة، تسيّر روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول طريق دولي استراتيجي يفصل بين مناطق سيطرة قوات الجيش السوري والفصائل الإرهابية.

وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وشردت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.