5 إصلاحات بالسيارة يمكنك القيام بها بنفسك.. "وفر مصاريف الصيانة"

غالبا ما تكون عمليات صيانة السيارات من الأمور التي تتطلب خبيرا بهذا المجال، غير أن ذلك لا يمنع من وجود عدد من إجراءات الصيانة التي يسهل على مالك السيارة القيام بها بنفسه، وتوفير نفقات صيانتها.

وهذا ما قدمه موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، الذي حصر أبرز 5 اصلاحات سهلة يمكن لمالك السيارة القيام بها بنفسه.

وبدأ الموقع بعملية استبدال البطاريات المنتهية، وأوضح الموقع أن كل سيارة مزودة بكتيب تعليمات يتم منحه لمالكها عن الشراء، وهذا الكتيب يحتوي على إرشادات لعدة عمليات صيانة طائرة، منها كيفية استبدال بطاريات السيارة بسهولة.

ومن بعدها جاءت بالقائمة، عملية صيانة الفيوزات المنصهرة، ويتم ذلك، بالكشف عن لوحة فيوزات السيارة والتي غالبا ما تكون في محيط المحرك، وبتحديد الفيوز المنصهر يتم إزالته ومن ثم تركيب بديل جديد له بسهولة.

وأشار الموقع إلى أن الفيوز المنصهر دليل على كفاءة نوعه، كونه بذلك يكون قد أدى مهمته في تخفيف الحمل على المحرك.

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المهمة الثالثة بالقائمة، كانت معالجة انسداد مرشح الهواء بالمحرك، وأوضح الموقع أن انسداد منقي أو مرشح الهواء بالمحرك يضعف من عملية توفير الوقود عند سير السيارة، لذا يلزم استبداله بمعدل مرة كل عام أو لكل 12 ميل تقطعه السيارة، لتضمن عمله بكفاءة دائما، مع الحرص على اختيار مرشح هواء للمحرك مناسب مع ماركة وموديل السيارة.

والمهمة الرابعة هي استبدال مصباح السيارة المنتهي الصلاحية بمجرد اكتشاف ذلك، لتجنب السير بالسيارة في درجة اضاءة ضعيفة، ويمكن القيام بعملية استبدال مصباح السيارة الامامي بسهولة باستخدام معدات الصيانة التقليدية التي يحتفظ بها اي مالك سيارة في المنزل، عن طريق الفك والتركيب مع الحرص على تنظيف وتلميع الكشافات الجديدة قبل تركيبها واعادة توصيل الدوائر الكهربائية بها.

والمهمة الخامسة، كانت معالجة الضغط المنخفض لإطارات السيارة، والذي تتلخص اضراره في ارتفاع حرارة الإطارات ما قد يتسبب في النهاية لانفجارها.

وقال موقع "هوت كار" إن مراجعة وتصحيح ضغط الإطارات من مهمات الصيانة السهلة التي يمكن القيام بها، باستخدام جهاز رقمي مخصص لقياس ضغط الهواء في الاطارات ومكبس هواء كهربائي، بذلك يمكن مراجعة وتصحيح ضخط الهواء في الاطارات اسبوعيا من المنزل.



