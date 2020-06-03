هيونداي سنتافي 2021 تكشف نفسها رسمياً “مواصفات ومعلومات وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سنتافي 2021 بتصميم خارجي محدث، ونبدأ بالمقدمة مع شبك أمامي واسع جديد مع مصابيح نهارية LED منقسمة على شكل T ومصابيح أمامية مدمجة في الشبك.

كما حصلت سنتافي 2021 على جنوط 20 إنش جديدة بعدد من التصاميم المختلفة، ومصابيح خلفية محدثة بشريط ضوئي خفيف، كما تعتمد السيارة على الجيل الثالث من منصات هيونداي بتحسينات في الأداء والتحكم وصرفية الوقود والسلامة، مع إضافة أنظمة جديدة أكثر تطوراً لامتصاص الصوت والاهتزازات.

كما تم تحديث الداخلية ووضع شاشة لمسية جديدة 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية بالكامل 12.3 إنش، كما يمكن الاختيار بين عدة وضعيات قيادة مثل الوحل أو سبورت أو الراحة او “سمارت” أو الوضعية البيئية “ايكو”.

سنتافي الحالية تتوفر بمحرك 2.4 لتر 4 سلندر بقوة 172 حصان وعزم 224 نيوتن متر مع محرك آخر 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 280 حصان وعزم 336 نيوتن متر، ولا نعلم بعد ما إذا كانت المحركات ستحصل على تحديثات أو زيادة للقوة.. كما أكدت هيونداي على تقديم سنتافي 2021 بمحرك هجين بالقابس لاول مرة.

ويُذكر أن أسعار هيونداي سنتافي الحالية لدى الوكلاء في المملكة تبدأ من 101,000 ريال.. وسينطلق الموديل الجديد في النصف الثاني من العام.

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