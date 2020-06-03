تويوتا هايلكس 2021 فيس ليفت تظهر في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت تويوتا هايلكس 2021 في صور مسربة جديدة تكشف عن تصميمها الخارجي بدون تمويهات، ونلاحظ تغييرات لشكل المصابيح والمصدات والجنوط والنوافذ الخلفية، لتواكب لغة تصميم تويوتا الحالية. مما يبدو لنا فإن هايلكس المحدّثة تبدو وكأنها تاكوما مُصغّرة ويبرز ذلك في المصابيح الأمامية والخلفية LED الجديدة.. مع توفر جنوط 17 و18 بوصة بزخرفات سوداء ومعدنية. ستأتي البيك اب اليابانية بداخلية بمواد عالية الجودة وتقنيات متطورة، مع هيكل محسّن لكي يكون الجلوس فيها مريحاً. ستستمد هايلكس 2021 المحدثة طاقتها عبر محرك تيربو ديزل بقوة 174 حصان وعزم 450 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي أو 420 نيوتن متر بناقل يدوي، كما يحتمل إطلاق نسخة GR للأداء العالي بمحرك V6 تيربو ديزل. هذا وسيتم تدشين تويوتا هايلكس 2021 الجديدة خلال ساعات من الآن، على أن توصل إلى السعودية لدى عبداللطيف جميل في نهاية العام الحالي، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بمجرد توفرها. Advertisements

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