نيسان 400Z 2021 تظهر في تصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – في الأسبوع الماضي، شوقت نيسان لـ 12 سيارة وشاحنة جديدة في فيديو يعرض صور ظلال غامضة، والأكثر أهمية بالنسبة لعشاق السيارات السيارة هي سيارة 400Z الجديدة والتي طال انتظارها، والتي أكدت الشركة أنها ستصل في غضون الـ 18 شهراً القادمة، وها هي تظهر في تصميم تخيلي جديد.

يُظهر التصميم التخيلي العديد من الترقيات التصميمية مثل المصابيح الأمامية المستديرة، في حين لم تكشف الصورة عن التصميم الخلفي للسيارة، إلا أن التقارير تقول أنها ستحصل على مصابيح خلفية مشابهة للمستخدمة في 300ZX، ومثل سيارات Z الأخرى، ستحصل 400Z على غطاء محرك طويل، وخط سقف مائل بشدة، وأقواس عجلات خلفية بارزة.

وفي الداخل، لا تزال الأمور غامضة، إلا أن التقارير تقول أن 400Z ستحصل على نظام ترفيهي مع شاشة لمسية، وتخطيط لوحة قيادة مستمد من ألتيما وسنترا، وقد لا يبدو هذا مثيراً للغاية، ولكن بالتأكيد سيتم تكييف المقصورة لتتناسب مع السيارة الرياضية بشكل أفضل، وستبقى السيارة بمقعدين مع سعة تخزين خلفية كبيرة مقارنة بالسيارات الصغيرة الأخرى.

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من ناحية القوة، تقول التقارير أن 400Z ستستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3 لتر المستخدم في انفينيتي Q60 Red Sport 400، والذي يتصل بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بتسع سرعات، ويمكن أن تحصل السيارة على إصدار نيسمو بقوة أكبر تصل إلى 500 حصان.

في الختام، مع وعد نيسان بإطلاق السيارة في أقل من عامين من الآن، نأمل أن تلتقط العدسات التجسسية العديد من اللقطات للنماذج الأولية أثناء اختبارها في الأشهر القادمة لنحصل على نظرة أفضل على الكوبيه الرياضية المنتظرة.